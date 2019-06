Da giorni è stato acclarato, tra coppe vinte e scelte degli allenatori, che il calcio va nella direzione del gioco, della qualità nell'esecuzione, di un percorso tracciato da Sacchi ed oggi reinterpretato da Ten Hag, Guardiola, Favre e diversi altri, con Bielsa come riferimento ed una nuova scuola pronta al salto, capitanata da De Zerbi. E con Sarri alla Juventus, salvo cataclismi, si chiude il cerchio: anche la dirigenza bianconera ha compreso che il risultato conta meno del gioco, che il legame con chi sostiene si crea emozionando prima ancora che vincendo. Perché in un campionato, in una competizione, si vince un giorno solo, ma ci si emoziona per nove mesi. Oltretutto, in Europa, se hai una chance di vincere, come dimostrano Chelsea e Liverpool, devi farlo con le idee che vengono anche prima dei campioni. Se hai solo le idee, è altrettanto scontato che non vai lontano. Questo Carlo Ancelotti lo sa bene. Ed è per questo che ha aperto il dibattito sulle prospettive con Aurelio De Laurentiis. ACCORCIARE LE DISTANZE - La Juventus ha fatto una scelta coraggiosa, rischiosa: nonostante la forza dei singoli, come Cristiano Ronaldo, non è scontato che un progetto diverso da quello destinato al mero raccoglimento del risultato dia immediatamente frutti chiamati vittorie. Ed è per questo motivo che il Napoli è di fronte ad un bivio: provare a fare il salto? James Rodriguez, ad esempio, la sua immensa qualità, la sua esperienza internazionale, la conoscenza di come si affrontano certe notti europee: ADL vuole regalare al suo tecnico calciatori così? I presupposti ci sono, anche economici, per alcune operazioni, rese possibili anche attraverso i buoni offici di Ancelotti. Dopo 15 anni alla guida del Napoli, c'è una grande occasione, storica, per non esser più additato come il presidente che bada solo ai bilanci. Una fama ingiusta per un uomo che ha investito tanto e fatto tornare il Napoli nel gotha europeo: ma, come la Juve, il Napoli ha un problema di emozioni, prima ancora che di successi da risolvere. Ma, in questo caso, per risolverlo, inversamente alla Juve, trovare la via per l'affetto del pubblico e possibili vittorie, ha bisogno di acquistare campioni da inserire nell'identità tattica voluta da Ancelotti.