E come potrebbe essere diversamente. L'Italia lo conosce bene visto che finì fuori dagli Europei del 2004 proprio per un 2-2 tra Danimarca e Svezia.Soprattutto se ci sarà un finale di stagione dove vinceranno tutte le squadre di alta classifica.Lo dicono i numeri, lo evidenziano i fatti. Atalanta, Milan e Napoli stanno avendo la giusta continuità per conquistare un posto al sole della prossimaA meno che, poi, non ci saranno degli “incidenti” di percorso per le altre pretendenti al secondo, terzo e quarto posto. A quel punto si dovranno alzare le mani e ammettere che nel Belpaese non cambia mai nulla.. Ma solo perché è più forte... Vedi quando si aggiudicò lo scudetto. Oppure nel testa a testa col Milan con la rete annullata a. E che direSi potrebbe tornare anche più indietro ma sarebbe troppo per l'amarcord.. Ci sono, però, da superare altre due tappe. La prima domenica prossima in casa della Fiorentina che sarà il suo futuro. La seconda al Maradona con il Verona.Che hanno avuto il merito di non sfasciarsi dopo le difficoltà di gennaio scorso.tecnico, tattico e mentale del gruppo. E i risultati si sono visti.Con l'Udinese c'è stato uno show calcistico così come in casa dello Spezia. Davvero tutto troppo bello per i partenopeiMa le scelte sono state già fatte. Se ne andrà in riva all'Arno il buon Gennarino lasciando un bel vuoto a Castel Volturno. Ma conoscendo De Laurentiis c'è già pronto un colpo di cinema. Modello Benitez post Mazzarri ed Ancelotti per il dopo Sarri. Il nome più accreditato è quello diMa alcune voci di dentro adesso parlano con insistenza di Max Allegri. Sembra non essere sicuro il ritorno del livornese alla Juventus ed è per questo cheai suoi tifosi. Sono anni che lo corteggia, i due si sentono spesso perché sono legati da una forte amicizia. E può anche darsi che lavoreranno insieme. Programmando un futuro roseo con un gruppo squadra davvero molto forte.Quando il Napoli era stato già dato per spacciato è rinato e oggi si trovaal termine di questo torneo.Con la qualificazione Champions sarebbe ancora più probabile l'ingaggio di Allegri. Senza dimenticare, però, che anche con Spalletti si farebbe un importante salto di qualità.