Se ogni insulto che mi è arrivato per questi editoriali da parte di tifosi dellafosse un seme buono per far nascere un albero, avremmo avuto un modo per ripopolare l'Amazzonia. Nelle ore che seguono il primo inciampo bianconero e la seguente vittoria del, non voglio certo far cambiare questa tendenza: però, voglio anche restare coerente. Non basta un pareggio di una bruttissima Juve a dire che il campionato è aperto, riaperto, semi-aperto o socchiuso. Il campionato non esiste, almeno per la lotta al vertice. Quello che resta in piedi è il teorema-che sposo appieno, perché è la sola delle verità possibili: l'unico delitto per il Napoli sarebbe quello di non farsi trovare pronto se la Juventus, per motivi al momento fuori portata dello scibile umano, dovesse mollare la presa su un qualcosa che pare le appartenga per diritto divino, manco fossimo alla corte di Luigi XIV.Anche perché, dopo l'arrivo di, dopo che hai preso il secondo miglio portiere italiano a fare il secondo nella tua squadra, dopo che ci hai messo accanto ancheed, allora sarebbe un fallimento clamoroso non vincere l'ottavo titolo di fila. Quello del Napoli è solo un processo di crescita ulteriore, che deve consacrare questa formazione su piani diversi. Consi è vissuta una dimensione onirica che verteva su meccanismi da nuoto sincronizzato. Un qualcosa di così perfetto che era per pochi (calciatori) eletti.Oggi, con la rosa nel complesso migliorata, non si pratica il nuoto sincronizzato ma un più democratico sport di squadra che riesce a tener tutti dentro. Il fallimento del grande gestore Carlo Ancelotti sarebbe proprio questo: non riuscire a regalare al Napoli principi di gioco tali che tutti gli interpreti della rosa possano esserne co-protagonisti. Ottimizzando le performance dei giocatori a disposizione, si ottiene un calcio senza picchi di bellezza ma con una resa alta su un numero di gare più ampio. Quindi, puoi anche pensare di non dover scegliere tra campionato e coppa anche se non hai in panchina. Ancelotti, al momento, sta vincendo partite e scommessa: con questo spirito foriero di tanto entusiasmo porta il Napoli a Parigi. Di fronte si troveràper la quinta volta in carriera: in Germania 4 le sfide tra ildi Carletto ed ildell'epigono della scuola di Magonza. Due vittorie a testa e solo in una circostanza Ancelotti non ha subito gol contro la squadra di Tuchel. Sarà, tatticamente, un match difficilissimo per il Napoli e con la promessa di un tasso di spettacolarità fuori dalla media, soprattutto se dovesse tornare in condizione