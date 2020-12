che quello esistente oggi nella squadra di Gattuso è materiale umano tra i migliori in circolazione. Pazienza, amici sostenitori del Napoli, provate a svilupparne un po’ adesso, tenendo presente cosa è successo nelle ultime settimane e cosa sapeva fare la squadra prima dell’infortunio di Victor Osimhen.Potrebbe sembrare un’ossessione e invece no: è rappresentazione reale della malasorte che si è accanita sul Napoli dal 13 novembre scorso.. Cosa sarà accaduto dopo il crac di Benin City nessuno può saperlo, sta di fatto che il team azzurro è stato privato dell’attaccante del valore di 80 milioni. Adesso restano le ferite da leccarsi, dietro la rabbia (giustificata) del presidente De Laurentiis, da sempre contrario a concedere il via libera ai suoi calciatori in direzione nazionali.Sono trascorsi 46 giorni da quella misteriosa lussazione e Osimhen è ancora out, ha dovuto saltare 10 partite ed il Napoli è riuscito a restare a galla anche in sua assenza.. Serve solo pazienza quando le cose girano male, in attesa che l’organico di Gattuso (anche lui fiaccato da una tremenda miastenia oculare) possa ritrovare tutte quante le energie.. I 5 giorni di riposo totale concessi da Gattuso per il Natale sono serviti per recuperare le energie perdute nel corso di una galoppata iniziata il 20 settembre (il Napoli ha giocato la media di una gara ogni 4,9 giorni) ed una volta ritrovato l’organico al completo, i tifosi dimenticheranno i nomi che oggi affollano le loro bacheche dei social, rinforzi per migliorare questa squadra già forte di suo.