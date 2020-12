. Capito? Nemmeno una volta nelle 8 partite (effettivamente) giocate dagli azzurri è capitato che un arbitro, pure per errore, abbia indicato il dischetto all’interno dell’area di rigore per permettere alla formazione di Gattuso di calciare un penalty.In Europa non esiste una formazione che più del Napoli effettui tiri nella porta avversaria (la media è di 18.4 per singola gara, primo posto nella graduatoria dei 5 top campionati del continente), molti dei quali effettuati all’interno dei 16 metri:Infatti, non è successo. Perché ci sono tre partite che gridano ancora vendetta per il Napoli: a(1-2), a(0-1) ed in casa con il(1-3). Il 25 ottobre allo stadioad arbitrare arrivò il signorche non vide una spinta chiarissima di Foulon sulanciato a rete: c’era un rigore per il Napoli e l’espulsione a carico dell’esterno del Benevento. Passiamo all’8 novembre, allo stadio Dall’Ara c’è il signor, mentre il Var era Abisso. Sullo 0-1 la formazione partenopea segnò il raddoppio con, rete poi annullata perché dal Var fu chiesto all’arbitro di rivedere al monitor il tocco di mano di, dal quale scaturì la conclusione vincente del difensore senegalese, che prese Osimhen per la maglia e lo buttò giù con forza.Al San Paolo arrivano il Milan e l’arbitro Valeri, con l’ausilio del Var, cioè una coppia che dovrebbe essere infallibile. Il condizionale è obbligatorio, percéè in una azione confusa all’interno dell’area di rigore rossonera,Si tratta di tre episodi che, forse, non avrebbero cambiato il risultato finale, ma resta il fatto che tre indizi fanno sempre una prova.E’ solo un caso? Qualcuno pensa che non sia così.Sono i complottisti che sostengono la tesi “punitiva” nei confronti di chi si è permesso di violare quel protocollo illegittimo che la serie A si è dato per i casi dinel campionato.. Al primo posto per rigori ricevuti a favore (7 e 4 realizzati) c’è il Milan che, guarda caso, è anche primo in serie A. Al secondo posto c’è la Roma (4 rigori tutti realizzati) e, prima di perdere contro il Napoli, era terza in campionato. Al terzo posto in quanto a rigori c’è il Sassuolo (3 su 3) che in serie A è secondo con l’Inter e (risultati alla mano) il Napoli. Morale della favola: