Il Verona di Giulietta ha trovato il giusto Romeo al Maradona per continuare ad essere la maledizione del Napoli.si è trasformato in un Montecchi e ai piedi del balcone della bella Capuleti le ha fatto una serenata d'amore d'altri tempi. Ci ha messo del suo il fischietto pugliese per far replicare anche stavolta l'1-1 del 23 maggio scorso.visto che nel posticipo della 12esima giornata di campionatocon l'Inter. Il primo posto è rimasto intatto a braccetto col Diavolo e le distanze dalle inseguitrici sono rimaste uguali. Ha fatto un piccolo passo in avanti la Juventus ma al momento è ancora un po' distante.Non ne ha voluto sapere il giovanotto di Molfetta di andare a vedere alcuni episodi dubbi nell'area di rigore degli scaligeri. L'ultimo in ordine di tempo è la trattenuta dial minuto 87'. Il nigeriano è stato strattonato con la maglia da Magnani e si è lamentato non poco.Niente di tutto questo, invece, è successo al MeazzaIl primo era molto dubbio ma Irrati in cabina di regia ha dato l'ok per il tiro dagli undici metri. Sul secondo c'è poco da dire. Per amor del cielo, l'1-1 finale fa molto piacere a Spalletti. Ma questo non vuol dire che poi al Maradona bisogna assistere ad errori marchiani.È naturale che Tudor abbia fatto i complimenti al fischietto pugliese.Comprese le due inutili espulsioni a. Ma si è pensato opportuno di chiudere subito l'incontro senza se e senza ma.Ma al momento se ne devono fare tutti una ragione perché il primato è intatto. Dopo la sosta poi ci sarà un tour de force dove veramente si capirà cosa potranno fare in questo torneo Insigne e soci.che può essere superato brillantemente dal Napoli a patto che arbitri e Var facciano il loro lavoro nel migliore dei modi senza troppi errori. Altrimenti dovremo dare ragione a Mourinho che sta passando per il pazzo della situazione.