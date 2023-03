Se anche al Collegio di Garanzia del Coni ci dovesse essere una sorta di Var, magari guidato da MazzoleniCorre la squadra azzurra ma non si può illudere di stare a +19 dalla Lazio seconda in classifica perché, per come si stanno mettendo le cose, si dovrà attendere prima di festeggiare lo scudetto.Alla fine la si andrà a finire ma se convalidano una rete come quella di Kostic dopo che il “pallavolista” Rabiot (sempre lui) tocca nettamente il pallone con un braccio allora meglio non illudersi troppo. Con o senza i punti di penalizzazione Madama deve tornare a brillare in zona Champions.«In tempo di Var è inammissibile convalidare una rete del genere», ha detto Simone Inzaghi a fine partita. «Non parlo degli arbitri ma sono andato via prima per non essere squalificato», ha risposto Allegri. E ci voleva pure che parlasse degli arbitri visto il regalo “pasquale” anticipato ricevuto da quel Mazzoleni che un po’ di anni fa combinò un macello in una finale di Supercoppa a Pechino tra Napoli e Juventus.Non c’erano immagini chiare che attestassero il fallo di mano di Rabiot. Eppure Cesari, moviolista di Mediaset, ha detto che ce ne era più di una.Poi dopo qualche anno Orsato, che non espulse Pjanic, già ammonito, per fallo su Rafinha, chiese scusa per l’errore. Intanto la Juventus per quell’errore vinse lo scudetto nonostante i 91 punti del Napoli di Sarri.. Con un’altra squadra di Torino, stavolta quella granata, i suoi ragazzi si sono scatenati. 4 gol che, aggiunti ai 5 rifilati alla Juventus (prima della sentenza di penalizzazione) al Maradona, fanno 9. Ormai c’è una manifesta superiorità che non dà scampo a nessuno. Neanche a quel Juric che ha fatto della fisicità la sua arma migliore. Pure il croato ha dovuto alzare le mani di fronte all’uomo mascherato. A colui il quale non perdona. Soprattutto di testa. Ha firmato un’altra doppietta Victor Osimhen. La prima l’aveva siglata con la Signora. Ben ventuno le reti in campionato senza aver calciato mai i rigori. La vetta della classifica cannonieri è la sua abbondantemente.Il penalty conquistato e realizzato lo ha portato a 12 segnature in Serie A. Totale in stagione, tra gol e assist, è arrivato a quota 30. Scusate se è poco… Con dieci milioni di investimento (il Rubin Kazan ancora prende in giro la Juventus per non averlo comprato quando glielo proposero), il Napoli si ritrova in casa un campione del 2001 che può solo migliorare. Ma non si può parlare solo dei singoli altrimenti Spalletti si arrabbia. E fa bene.È tutto il Napoli ad essere grande. E questa maestosità il tecnico di Certaldo la vorrà sfruttare anche in Champions League. Ai quarti se la dovrà vedere con il Milan e se dovesse andare avanti sfiderebbe una tra Inter e Benfica. Certo è che nell’ultimo turno le milanesi sono scivolate facendo pensare che anche in Europa potrebbero avere problemi. Ma Pioli si sente forte delle tante Coppecampioni vinte dai suoi predecessori.. Ma lo spirito potrà essere determinante nel doppio incontro del prossimo mese di aprile. Fatto sta che sarebbe bello se il Napoli arrivasse a Istanbul per giocare la finale e vincerla con 68 milioni di monte ingaggi.