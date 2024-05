Napolimania: si chiude lo scempio tra i fischi del Maradona, ora Conte per risorgere

Settimana dopo settimana, specialmente nell’ultimo periodo sembrava ripetersi sempre lo stesso copione: una squadra spenta, senz’anima che scendeva in campo con un risultato già scritto, quello del non successo. Sono arrivati, infatti, 5 pareggi e 2 sconfitte nelle ultime 7 giornate. Eppure c’era qualcosa da giocarsi, anche ieri contro il Lecce. A Bergamo l’Atalanta ha battuto il Torino e vincere avrebbe significato nono posto. In attesa della Fiorentina - sperando vinca la sua finale –Così non è andata, anche contro il Lecce solo un punto. Quindi, si chiude in decima posizione. La sfortuna ha sicuramente influito, perché Falcone qualche parata l’ha fatta, Ngonge ha scheggiato una traversa e Cajuste un palo. Resta il risultato, alla fine: 0-0 e tanta delusione.

Frasi, cori, striscioni e gesti di un certo significato. Contro tutti, a partire da De Laurentiis, fino ad arrivare ai giocatori. E fa un effetto importante l’uscita dal campo didopo quanto successo in settimana riguardo la sua richiesta di andar via. Una barca che è già affondata, non si salva niente di questo Napoli. Ma almenotra gestione disastrosa post scudetto, risultati e mancanza di una voglia di lottare tutti insieme.

Un solo nome oggi strappa un sorriso unanime sui volti dei napoletani. Ed è quello di. Ci siamo, il conto alla rovescia è iniziato. Perchésalvo colpi di scena. Occorre dare una bella scossa e uno con il suo carisma, il suo passato e le sue abilità può far risorgere questo Napoli. Il punto di partenza sembra essere già diverso rispetto ad un anno fa, con l'arrivo in anticipo del direttore sportivo, con lo stesso che ha lavorato e sta lavorando in prima persona per portare l'allenatore ai piedi del Vesuvio e con Conte, che non è Rudi Garcia. Non è finita, non può finire in questo modo.