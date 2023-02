18, 18, 18, la scena comica interpretata da Gigi Proietti nel film “Le Barzellette” è diventata un meme che ha invaso il web dopo la sconfitta dell’Inter in casa del Bologna. La settima stagionale per la precisioneSi è divertita anche ad Empoli la squadra di Lucianone Spalletti sabato pomeriggio. Un 2-0 secco che ha portato a 8 i successi consecutivi di Di Lorenzo e soci. Al Castellani si è chiuso un mese di febbraio dove sono arrivate cinque vittorie, di cui una in Champions, e senza mai subire gol. Numeri impressionanti che hanno segnato un solco tra il primo e il secondo posto.. Beh si potrebbe pensare ad una soluzione del genere se il distacco dovesse continuare ad aumentare.Sembra una battuta ma non lo è: in Toscana hanno dovuto espellere Mario Rui per rimettere un po’ le cose a posto. Ma anche in undici contro dieci il Napoli ha continuato ad attaccare sfiorando più volte la terza rete.. Eppure questi signori arrivavano dalle fatiche di Champions League. Si pensava ad un turn over ma niente da fare. Spalletti ha fatto giocare dieci/undicesimi della formazione schierata in Germania. E la stanchezza non si è fatta minimamente sentire. Si sono dannati gli empolesi che non hanno quasi mai tirato nella porta difesa da Meret mentre il buon Vicario ha esibito tutte le sue qualità dimostrando a Giuntoli che potrebbe essere il futuro portiere azzurro. Alla 14,30 di domenica poi è arrivata la bella notizia da Bologna e i punti di distacco, come detto, sono aumentati ancora. In serata poi anche il Milan si è portato a -18. È emblematica la classifica esposta da Dazn durante la trasmissione post gara.. Proprio due giorni fa la Procura di Torino ha mandato gli atti dell’Inchiesta Prisma ad altre sei città dove le rispettive squadre avrebbero (il condizionale è d’obbligo fino a tutti i gradi di giudizio) avuto degli accordi segreti con la Juventus per garantire il “riacquisto” di alcuni calciatori. I club che rischiano di essere travolti sono Atalanta, Udinese, Sassuolo, Bologna, Cagliari e Sampdoria.Ma come detto bisognerà aspettare la fine di tutto per fare commenti.. Inutile dire che Spalletti non è per niente d’accordo. Con gli occhiali da fabbro vuole continuare a lavorare il tecnico toscano senza guardare cosa c’è attorno. Venerdì arriva la Lazio di Sarri, poi ci sarà l’Atalanta e sempre al Maradona arriverà l’Eintracht per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Il marzo calcistico finirà in casa del Toro sperando che anche questo nuovo mese possa regalare gioie ed emozioni a tutto il popolo del pallone.