Da scarso frequentatore dei social network, mi sono imbattuto per caso, questo pomeriggio nell'annuncio dato dall'account della Juventus dell'acquisto di Danilo nello scambio con Cancelo. Ora, Danilo non sarà un fenomeno, è servito lo scambio per fare plusvalenza e non per altro. Fin qui, siamo d'accordo: leggere gli inferociti, imbestialiti, dissennati commenti dei tifosi juventini all'arrivo di Danilo mi ha provocato una duplice reazione. Da un lato, mi sono divertito che manco ad un film di Checco Zalone (che adoro), dall'altro mi ha regalato il primo momento di solidarietà della mia vita ad Andrea Agnelli: già solo guardando a questa stagione, ha preso gente come Rabiot e Ramsey, se vende Dybala è per prendere uno tra Pogba, Lukaku e Icardi, non esattamente gente da mandare nell'Under 23 in Serie C. Trovarsi una caterva di 'vaffa' dimostra come il lavoro delle dirigenze sia complesso, la Juve arriva da 8 scudetti di fila, un qualcosa che dimostra quanto il nostro campionato sia ridicolo per competitività e stracciato da un solo cannibale. Nonostante questo, piovono critiche che manco al mercato di una retrocessa che cede i pochi pezzi pregiati.



ADL, BATTI UN COLPO. L'ampio prologo a tinte bianconere serve a spiegare come la stagione del Napoli, con uno-meglio-due colpi di un certo tipo può iniziare con quell'entusiasmo, quella voglia di rivalsa, quel desiderio di scalzare il dittatore che diventano propellente fondamentale: la dimostrazione sta proprio in quello che oggi è l'antagonista, perché dimostrato l'ultimo anno di Sarri a Napoli fu animato da questi sentimenti fortemente anti-juventini e con uno scudetto scippato a San Siro in quell'Inter-Juventus scandito da una direzione di gara che sarà la storia a giudicare. Non so quanto l'ambiente Juventus abbia già metabolizzato l'arrivo di Sarri, non so quanto tempo sarà necessario allo stesso Sarri per far metabolizzare il suo calcio alla squadra: lo scenario più realistico vede sempre la Juventus dannatamente favorita per il titolo e per una corsa in Champions da protagonista. Ma, se il Napoli saprà aumentare davvero il tasso di competitività, se saprà dare in pasto alla voracità dei suoi tifosi la carne giusta, allora il sogno è qualcosa che si può accarezzare, anche se resta in cima ad una montagna quasi invalicabile, per tanti (troppi) motivi.