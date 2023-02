Sembra che il Napoli che vince non faccia più notizia. Ma non è così. C’è chi chiede ogni settimana all’avversario degli azzurri della partita successiva di fermarli perché il campionato va riaperto.. Bisogna pur parlare di qualcosa anche perché tra qualche giorno il bacio di Rosa Chemical a Fedez al festival di Sanremo è già bello che dimenticato. E quindi gli occhi sono per forza di cose puntati sulla squadra di Spalletti.. Anche perché se era successo in Coppa Italia si poteva pensare ad un bis in campionato. Il Napoli, poi, aveva indossato anche la stessa maglia con il bacio di quel strano mercoledì del trofeo tricolore. Stavolta, però, la casacca indossata per San Valentino non ha avuto effetti collaterali.Kvaratskhelia, Osimhen ed Elmas hanno scoccato tre frecce modello Cupido ai propri tifosi sugli spalti per continuare a fare festa e ad inseguire il sogno scudetto.Il fischietto molisano ha pensato opportuno, sostenuto anche dai colleghi del Var, di passare sopra al tocco in area su Kvara. E ci può pure stare. Ma il clou lo ha raggiunto quando non ha estratto il secondo cartellino a Vasquez per il piede a martello sulla caviglia di Lozano. E si è anche arrabbiato con la panchina azzurra che reclamava il rosso per il doppio giallo. Ha fatto battere dall’altra parte il fallo laterale a Sernicola che ha ridato palla al Napoli.Alla fine, dopo il 3-0, nessuno ci ha pensato più di tanto ai danni di Massimi.Ma in altre occasioni sarebbe potuto essere fondamentale per direzionare la partita diversamente facendo così la felicità dell’opinionista famoso che proprio non riesce a farsene una ragione di come stanno andando le cose in Serie A.Geografico, secondo i tifosi della Viola, vuol dire che va verso il Piemonte e non la Toscana. A proposito di Madama e il caso plusvalenze. Il pm Santoriello è stato messo in croce perché ha detto qualche anno fa di essere un sostenitore del Napoli e di odiare i bianconeri. Al cuore non si comanda.. O forse sì. Molto probabilmente Cherubini e Paratici, così come è scritto nelle 16mila pagine della sentenza,. Ecco dove sta l’inghippo. Quindi è tutto a posto. Una volta eliminato il pm finalmente si constata l’innocenza di quel Cda. Adesso possiamo tutti festeggiare San Valentino in santa pace.