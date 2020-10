Tutti i presidenti-filosofi che stanno attaccando il Napoli, che lo stanno additando come il club che ha "rotto i patti" e che va colpito con la sconfitta a tavolino (oltre alla penalizzazione in classifica) come forma di punizione esemplare a mo’ di insegnamento per altri, eventuali e futuri ribelli, come commenteranno quando accaduto al prode Cristiano?che non rispettano le regole. Invece, silenzio. Nessuno che azzardi la benché minima critica, nessuno che sollevi davvero il problema per come si manifesta adesso: il Covid è un’insidia che non risparmia nessuno ed i calciatori devono capire che non possono condurre la vita di sempre. Soprattutto i campioni dovrebbero dare il buon esempio, dovrebbero evitare comportamenti dannosi a tutto il movimento sul quale vivono milioni di persone.Perché se dovesse chiudere il campionato, Ronaldo e tutti quelli come lui se ne fregherebbero altamente, visto il patrimonio accumulato in questi anni., sia perchè la gente guarda a loro con una volontà di emulazione, sia perchè hanno l’obbligo di sentirsi sulle spalle la responsabilità delle vite degli altri. Il calcio non è più solo un gioco, ormai è una tra le industrie più produttive al mondo. Anche loro, i calciatori, sono delle aziende nelle quali lavorano tante persone e molti giovani. Non è più il tempo di scherzare con il Covid, il campionato non si può fermare e per andare avanti