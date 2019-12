Ugo Napolitano, ex difensore della Reggina, ha parlato del campionato di Serie C e degli amaranto ai microfoni di Buongiorno Reggina: “Seguo la squadra calabrese ogni settimana. Mi auguro che vinca il campionato. L'unica che potrebbe dare fastidio è il Bari che mi fa paura perché ha una società forte. C'è anche la Ternana ma il Bari è più quotata. Sono contento perché c’è un entusiasmo incredibile a Reggio Calabria, non merita questa categoria”.