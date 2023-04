Il sindaco di Firenze Dario Nardella è intervenuto questa mattina a Toscana Tv dove ha parlato del tema stadio Franchi in riferimento alle parole di ieri di Joe Barone: "Stiamo lavorando insieme da molte settimane. Ci son stati molti incontri tecnici e ci siamo scambiati molte informazioni. Siamo d'accordo che bisogna trovare la migliore soluzione possibile. Condivido che bisogna impegnarsi al massimo affinché si giochi al Franchi o comunque a Firenze. Siamo al lavoro affinché ciò succeda. Siamo sereni e contenti per questa collaborazione comunque. Se non riusciremo a giocare al Franchi cercheremo una soluzione per giocare comunque in città"