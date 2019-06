Bellissima, elegante, sensuale, raffinata, modella part-time e... super mamma!

Tutto ciò è Federica Nargi, giunta in questi giorni a Formentera per godersi l'estate e le vacanze con il compagno Alessandro Matri e le due bimbe, Sofia, di due anni e mezzo, e la piccola Beatrice di appena tre mesi: una splendida famiglia in stile 'Mulino Bianco'!

L'ex velina, nonostante abbia partorito solo lo scorso marzo, mostra una forma ritrovata assolutamente invidiabile, con un fisico perfetto e addirittura scolpito con tanto di addominali.

Sotto il sole caliente delle Baleari, Federica si occupa teneramente delle sue due 'cucciole', ma non solo... strepitosa, riesce a ritagliarsi del tempo anche per degli scatti dedicati alla sua capsule collection di bikini.



Sui social Federica ha postato alcune foto e pensieri dolcissimi al fine di condividere tutta la gioia per la famiglia recentemente allargata: “Oggi sono 3 mesi amore mio, mesi di amore, di dolcezza, di sorrisi, di scoperte e di emozioni. Vi amo cucciole mie”.

E gli scatti non sono ovviamente passati inosservati ai tanti fans, che oltre a congratularsi per la deliziosa famiglia, sono sopratutto impazziti per il favoloso fisico da urlo e il sex appeal sfoggiato da Federica dopo le due gravidanze...



Quest'anno la bellissima coppia ha festeggiato i primi dieci anni d'amore, un amore solido che non ha mai conosciuto crisi o allontanamenti; chissà se presto, dopo l'arrivo della secondogenita, non giunga pure l'annuncio delle nozze tanto attese da tutti coloro che li amano.