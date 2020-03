Quella del prossimo anno sarà un'Inter più italiana. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello sport, che spiega come la società lavorerà per soddisfare le richieste di Conte.



“Più giovane e più italiana. L’Inter 3.0 su cui stanno lavorando il presidente Steven Zhang e l’a.d. Beppe Marotta vuole giocatori già vincenti per dare l’assalto alla Juve e punterà ancora tanto sul made in Italy. Per continuare quel discorso iniziato un’estate fa: Antonio Conte diventa il nuovo condottiero nerazzurro al posto di Spalletti e vanno scelti i suoi soldati”.