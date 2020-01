Inizia a prendere forma la nuova versione della Champions League che, a partire dalla stagione 2024/25, potrebbe vedere un aumento delle partite per favorire maggiori introiti economici. Secondo As e il Times, la Uefa ha raggiunto un accordo con l'ECA, l'associazione che rappresenta i principali club europei e di cui Andrea Agnelli è presidente, per modificare il formato della competizione.



CHE RIVOLUZIONE - Il progetto è di aumentare il numero delle partecipanti, passando dalle attuali 32 a 36, con due possibili soluzioni al vaglio: una prima fase con gruppi da 6 squadre (rispetto alle 4 di oggi) e dunque 10 partite ciascuna, oppure varare un'autentica rivoluzione che preveda l'inserimento di un'altra fase a gironi che prenda il posto dei quarti di finale. Agli ottavi accederebbero le prime due classificate di ogni raggruppamento e le 4 migliori terze; le vincenti nella doppia sfida a eliminazione diretta verrebbero successivamente divise in altri 2 gruppi da 4 squadre ciascuno, con le 4 migliori formazioni promosse alle semifinali.



PIU' PARTITE, PIU' SOLDI - In parole povere, dalle attuali 13 partite necessarie per vincere la Champions League si passerebbe a quota 17. Una prospettiva che attrae Uefa e club per una mera questione economica, ma che rischia di far passare in secondo piano i vari campionati nazionali appesantendo ancora di più i calendari.