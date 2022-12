I giocatori festeggeranno un Natale di riposo, i dirigenti sfrutteranno anche questi giorni per instradare una macchina che da qui a pochi giorni dovrà già andare a pieno regime. È questa la situazione in casaTutti gli indizi lasciano credere che, la società che gestisce il club. E solo dopo l’approvazione definitiva,segnata in rosso sul calendario.– Ma chi sarà a guidare la nuova Juve? Lecito aspettarsi. In occasione dell’assemblea dei soci che dovrà approvare il bilancio 2021-22,Un giorno,che dunque, oltre a rivedere i giocatori in campo alla Continassa per il primo allenamento post Natale, sarà anche l’ultimo del presidente dimissionario.uomo di fiducia di John Elkann e che presiederàOltre a lui, in prima fila anche– Pochi i nomi noti che ci saranno,Il nuovo Consiglio d’amministrazione sarà formato daSecondo Tuttosport saranno. Avranno il compito di, dalla giustizia ordinaria alla Consob, da quella sportiva alla Uefa. A far tremare soprattutto la Juve è lapresentata dalla Procura di Torino per 12 persone (tra cui Agnelli, Nedved, Arrivabene, Paratici e il legale del club Gabasio) più il club. Le accuse sono: diffusione di notizie false e manipolazione del mercato, false comunicazioni per società quotate in borsa, emissione di fatture false e ostacolo dell’esercizio delle funzioni dell’autorità di vigilanza.