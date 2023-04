Due settimane fa Marcoin pieno recupero col Frosinone, quest’oggiC’è tantonelche sta cercando, in tutti i modi, di guadagnarsi la conferma in Serie B. Entrambi sono in prestito dai rossoneri, ma è inevitabile che gli occhi die Massara siano puntati soprattutto sull’attaccante classe 2003, autore poche ore fa di una incornata che ha steso ilal Marulla. Nasti appunto,- Tra i più promettenti bomber delle giovanili del Milan (), il 19enne nato a Pavia ha raggiunto la scorsa estate la Calabria in prestito con due obiettivi: aiutare il Cosenza a salvarsiClub che di attaccanti giovani ne ha bisogno eccome. Finora 4 gol, due di questiUno che il Milan ce l’ha nel sangue. Due reti pesantissime nel finale, che hanno aumentato anche la fiducia della punta ‘minacciata’ dal suo tecnico Vialli: “Il mister mi ha dettoe anche conprecisamente agli Europei di categoria dove ha giocato 3 tre partite condite da un assist all’esordio. Il materiale c’è, anche il Milan ne è cosciente: in estate è assai probabile un ritorno a Milanello, con tanto di partecipazione al ritiro con tutti i big della Prima Squadra.Forse conil suo grande idolo.