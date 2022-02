Si chiama Natalie Gibson e in America sta attriando attorno a sé sempre più sponsor e collaborazioni. Fa la modella, è ovviamente bellissima, ma oltre ai suoi seguitissimi profili social è grazie alla sua azienda di fitness di cui è anche testimonial che sta letteralmente volando. Come un fuoricampo dei Dodgers, squadra di Los Angeles di Baseball di cui è super tifosa e nel cui stadio si fa spesso fotografare. Scatti che però non riscuotono like e commenti come quelli in bikini, vero marchio di fabbrica che vi mostriamo nella nostra gallery.