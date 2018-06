La Serbia vince per 1-0 e si impone sulla Costa Rica nella gara d'esordio del Mondiale che vale anche la vetta del girone E in virtù del pareggio serale fra Svizzera e Brasile. La nazionale delle Aquile bianche è infarcita di giocatori che militano nella nostra Serie A. Da Adem Ljajic a Milinkovic-Savic fino all'uomo del gol-partita Aleksandar Kolarov.



E sui social dopo la vittoria è scoppiata la festa delle wags con Sofija Milosevic, la compagna di Adem Ljajic e Natalija Ilic, fidanzata di Milinkovic-Savic che hanno postato nelle proprie stories messeggi d'amore per la nazionale e per i propri compagni. Ecco le dediche e le due bellissime modelle nella nostra gallery.