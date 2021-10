I leader del ranking Fifa contro i campioni del mondo in carica: Belgio-Francia è la seconda semifinale della Nations League, e vede le due selezioni confinanti scontrarsi a più di tre anni dall’ultimo confronto, quando i diavoli rossi furono sconfitti in semifinale proprio ai Mondiali 2018. Il match appare complicato per entrambe: i betting analyst vedono gli ospiti leggermente favoriti per il successo a 2,60, ma l’equilibrio regna sovrano, con l’«1» offerto a 2,90. Di poco più alta la quota del segno «X», che vale 3,10. Quella tra Belgio e Francia è anche la sfida tra l’ex interista Romelu Lukaku, punto fermo della selezione belga, e i milanisti Theo Hernandez e Maignan. Un gol dell’ex nerazzurro è in quota a 2,75, così come una rete del francese Kylian Mbappe. Una marcatura firmata dall’esterno rossonero paga 9 volte la posta, stessa quota per un gol dello juventino Adrien Rabiot, che vede un posto nell’undici iniziale.