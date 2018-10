Nuova serata dedicata alla Nations League. Nel gruppo 2 della Lega A, è in programma la sfida tra Belgio e Svizzera, entrambe a tre punti dopo aver battuto l'Islanda. Fischio d'inizio alle 20.45 a Bruxelles in una sfida che dirà molto su chi passerà alle fasi finali. I padroni di casa hanno convocato tre "italiani": Castagne, Praet e Mertens. Stessa situazione per gli ospiti: presenti Ricardo Rodriguez, Edimilson Fernandez e Freuler.