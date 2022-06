Parte alle 18, oggi, la Nations League con il match che vede sfidarsi Cipro e Kosovo. Tanta Serie A in campo, tra Rrahmani, Muriqi e Kastanos.



Cipro (3-5-2):

Michael; Kyriakou, Logic, Pagiotou; Antoniou, Artymatas, Kastanos, Papoulis, Ioannou; Tzionis, Sotiriou.

All: Nikolaos Kostenoglou



KOSOVO (4-3-3):

Muric; Kastrati, Rrahmani, Kryeziu, Aliti; Idrizi, Faziji, Berisha; Zhegrova, Muriqi, Rashica.

All: Alain Giresse.