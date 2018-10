A tre mesi dal ko nella semifinale mondiale, arriva l’occasione di una piccola rivincita per l’Inghilterra, domani di nuovo in campo contro la Croazia nel secondo impegno di Nations League. Entrambe battute all’esordio dalla Spagna, le squadre di Dalic e Southgate cercano i primi punti nel Gruppo 4, in una sfida dove il fattore campo potrebbe pesare meno del solito, visto che si giocherà a porte chiuse. Per la partita di Fiume i traders premiano comunque i vicecampioni del mondo, di poco favoriti (a 2,60) sul tabellone Snai. Il «2» inglese segue a 2,80, mentre il pareggio - centrato una sola volta negli otto precedenti - vale 3,10. Sei dei setti incroci più recenti si sono chiusi con il Goal e l’Over: per stavolta i bookmaker puntano solo sul primo esito (entrambe le squadre a segno), a 1,85, mentre per una partita da almeno tre reti complessive si sale a 2,15. Nelle scommesse sul vincitore della Nations League entrambe le squadre sono al momento in seconda linea: l’Inghilterra si gioca a 16,00, per la Croazia si arriva a 28,00, alle spalle dell’Italia (20,00).