. Nelle due semifinali queste squadre si sono imposte rispettivamente. Per la Croazia, recente semifinalista ai Mondiali disputati in Qatar, si tratterebbe della prima Nations League della propria storia. E lo stesso discorso vale per la Spagna.- La finale andrà in scena oggi, domenica 18 giugno, allo Stadion Fejenoord di Rotterdam, ovvero il, stadio di casa del. Calcio d’inizio alle oreIn caso di parità al 90', Croazia e Spagna andranno ai tempi supplementari e, nel caso la gara non si sblocchi nemmeno dopo due tempi da 15 minuti ciascuno, la finale della Nations League si deciderà ai calci di rigore. La gara sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai1 e sui canali Sky Sport, precisamente su Sky Sport Football. In streaming, invece, Croazia-Spagna si potrà vedere su RaiPlay o, in alternativa, su SkyGo o su NOW.- Croazia con il consuetoe il probabile avanzamento dinel tridente.ancora una volta accanto a, in assenza dell'infortunato. Pasalic e Kramaric in avanti.potrebbe confermare ilvisto contro l'Italia con Unai Simon tra i pali, Navas, Le Normand, Laporte, Alba in difesa,e Merino a centrocampo,, più di Rodrigo, e Pino esterni, Gavi sulla trequarti alle spalle di(4-3-3): Livakovic; Juranovic, Vida, Sutalo, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic.. Dalic.(4-2-3-1): Simon; Navas, Le Normand, Laporte, Alba; Rodri, Merino; Asensio, Gavi, Pino; Morata.. De La Fuente.