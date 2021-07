Senza respiro il cammino dell'Italia dopo Euro 2020. Il trionfo di Wembley apre la strada verso le Final Four di Nations League, in programma a ottobre, e verso il Mondiale 2022 in Qatar, ancora da conquistare. Due appuntamenti per i quali gli azzurri saranno ancora chiamati a ribaltare le previsioni dei bookmaker. Si parte dalla Nations League, per la quale Macini e i suoi sono offerti a 4,00, ultimi alle spalle di Francia (3,05), Belgio (3,50) e Spagna (3,90). E se la qualificazione mondiale sembra scontata a 1,28, il compito si fa ben più difficile sul tabellone della squadra che vincerà la coppa, dove ad aprire la lista c'è il Brasile a 6,75. Quasi il doppio la quota dell'Italia, a 12,00, anche in questo caso alle spalle delle big europee come alla vigilia di Euro 2020: la Francia è la prima a 7,00, seguita da Germania, Inghilterra (entrambe a 9,50), Spagna (10,00) e Belgio (11,00).