Una è campione del mondo in carica, l’altra invece è una delle grandi escluse dell’ultimo mondiale. Francia e Olanda si affrontano domenica sera nella Uefa Nations League. A favore dei Bleus, inoltre, giocano anche i precedenti più recenti: la squadra di Deschamps ha vinto le ultime quattro sfide contro gli Oranje e parte da favorita nella prossima occasione. Sul board delle quote Stanleybet il successo francese è valutato 1,45, mentre si sale a 4,15 per il pareggio e a 6,50 per la vittoria olandese. Per la cronaca, l’ultimo successo dell’Olanda è datato 2008: allora, negli Europei giocati in Austria e Svizzera, la formazione arancione si impose per 4-1 nel Gruppo C. Lo stesso risultato nell’incontro di domenica è una possibilità da 115 volte la posta investita. Nell’analisi delle quote, inoltre, si rileva una buona probabilità di gol: di certo la vena realizzativa non manca alla Francia, anche grazie alla stella Mbappè, così come ne è provvista l’Olanda, che nelle sette amichevoli giocate dopo le qualificazioni mondiali solo una volta non è andata a segno. Una gara da Goal, con entrambe le formazioni in rete, è proposta a 1,85.