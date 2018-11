Il sesto e ultimo turno di Nations League parte subito con un match da brividi, valido per il Gruppo 4 della League A: a Wembley alle 15 si affrontano infatti l'Inghilterra di Gareth Southgate e la Croazia di Zlatko Dalic, in quella che è la seconda riedizione della semifinale dell'ultimo Mondiale in Russia, dopo lo 0-0 di Rijeka. Si tratta di una partita fondamentale per entrambe le squadre nell'ottica del prosieguo della competizione: la classifica infatti vede la Spagna già salva e senza più gare da disputare a quota 6, mentre inglesi e croati sono appaiati a quota 4. Questo vuol dire che una vittoria significherebbe per entrambe primo posto e finali, mentre una sconfitta vorrebbe dire per entrambe retrocessione in League B; il pareggio invece manderebbe la Spagna alle finali e salverebbe l'Inghilterra facendo retrocedere la Croazia, per migliore differenza reti.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Dopo la sconfitta in Spagna nella prima partita del girone, l'Inghilterra ha vinto tre delle ultime quattro partite (3 vittorie, 1 pareggio). Al momento i "Tre Leoni" hanno subito solo una sconfitta in casa in 17 partite (12 vittorie, 4 pareggi, 1 sconfitta), mentre hanno vinto quattro delle precedenti cinque partite casalinghe. L'Inghilterra ha vinto quattro dei nove incontri contro la Croazia (4 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte), con entrambe le squadre che hanno segnato in sei di questi incontri. Ognuna delle quattro vittorie dell'Inghilterra contro la Croazia ha avuto un margine di due o più gol. L'Inghilterra ha subito solo cinque reti nelle precedenti dieci partite in terra inglese. Ci sono stati più di 2,5 gol nelle ultime due partite dell'Inghilterra e della Croazia.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Inghilterra (4-4-1-1): Pickford; Walker, Gomez, Stones, Chilwell; Rashford, Dier, Delph, Sterling; Barkley; Kane.



Croazia (4-2-3-1): Kalinic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Jedvaj; Modric, Brozovic; Rebic, Vlasic, Perisic; Kramaric.​