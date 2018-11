Dopo la prima tornata andata in scena ieri, anche oggi è stata serata di Nations League, con il programma del quinto turno, sette partite in scena alle 20.45.



In scena per quanto concerne la League A la partita fondamentale per il Gruppo 1: a Rotterdam si sono affrontate Olanda-Francia, dopo la vittoria transalpina dell'andata. I Blues cedono per 2-0 a causa dei gol di Wijnaldum e Depay su rigore e rimangono avanti di un punto sugli Oranje, che però almeno pareggiando contro la già retrocessa Germania nell'ultimo scontro rimasto andrebbero alle finali proprio al posto degli uomini di Deschamps.



Nella League B in campo il Gruppo 1 e il Gruppo 4: nel primo la Slovacchia asfalta per 4-1 l'Ucraina grazie alle reti di Rusnak, Kucka, Zrelak, Mak e Konoplyanka, con gli uomini di Shevchenko già promossi in League A e quelli di Hapal che si giocheranno contro la Repubblica Ceca la retrocessione in League C. Nel secondo è andata in scena la sfida tra Galles e Danimarca, decisiva per il primato: vincono per 2-1 gli ospiti grazie a Jorgensen e Braithwaithe che vanificano il gol di Bale. Vittoria che vale la promozione in League A.



Due sfide anche nella League C, per il Gruppo 3: Norvegia e Bulgaria impattano per 1-1 rispettivamente in Slovenia e a Cipro, con primato e retrocessione che rimangono in gioco. Nella prima sfida segnano Verbic e Johnsen, nella seconda Zachariou e Dimitrov.



Chiude la League D, con il Gruppo 4: la Macedonia vince 2-0 in Liechtenstein grazie a Nestorovski e Bardhi e mantenere il primato, mentre nell'altra sfida l'Armenia sconfigge 6-2 Gibilterra: segnano quattro volte Movsisyan, Kartashyan, Karapetian, de Barr e Priestley.