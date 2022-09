Ancora tutto aperto nel gruppo C di Nations League, dove l'Italia occupa il terzo posto ma è ancora pienamente in corsa per la prima posizione che garantirebbe il passaggio alla Final Four. In una situazione più complicata, ma sempre in gioco, c'è anche l'Inghilterra, che venerdì arriva a San Siro per sfidare la selezione di Mancini con l'obbligo dei tre punti. Ecco perché la sfida del 'Meazza' appare equilibrata nei pronostici: il successo azzurro si gioca a 2,88, ma a prevalere è il «2» a 2,50. Più alta la quota del segno «X», fissata a 3,20. Avanti nettamente l'Over, offerto a 1,60, mentre un esito con meno di tre reti vale 2,20 la posta. Prevale invece il No Goal, quotato 1,78 contro il Goal che si gioca a 1,92. Per quanto riguarda il risultato esatto, in pole c'è l'1-1 a 5,80, seguito dalla vittoria esterna dell'Inghilterra per 0-1 a 7. Un successo dell'Italia per 1-0, invece, è visto a 7,50, con lo 0-0 a quota 8. Nonostante la valanga di gol segnati con la Lazio da innumerevoli stagioni, Ciro Immobile non riesce a ripetere le stesse statistiche con la Nazionale. Ecco perché il centravanti biancoceleste va a caccia di una prestazione ma soprattutto di reti importanti per il riscatto in azzurro: un suo gol si gioca a 2,75, mentre una doppietta paga 10 volte la posta. Dall'altra pare attenzione a Harry Kane, per cui un gol è visto a 2,75, con la doppietta fissata sempre a 10.