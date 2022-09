Incassato il risultato minino della permanenza nella Lega A, con la meritata ma sofferta vittoria contro l’Inghilterra, la nazionale azzurra torna in campo questa sera per affrontare quell’Ungheria che con merito ma sorprendentemente guida il Gruppo 3 con dieci punti, due in più della nostra rappresentativa. In palio il nulla osta per poter disputare quella final four della Nations League già centrata dagli azzurri nella scorsa edizione. Obiettivo che per l’Italia è raggiungibile solo con una vittoria al contrario dei magiari che possono centrare la qualificazione anche con un pareggio. Nonostante il fattore campo ed i due punti in più in classifica i betting analyst danno fiducia all’Italia bancata favorita a 1,97 con un moltiplicatore distante dal’1 dei padroni di casa a 4,05 e con l’X offerto a 3,15.