L'Italia vuole archiviare il prima possibile la batosta subita contro l'Argentina nella Finalissima, cominciando al meglio il percorso in Nations League. La sfida d'esordio vedrà gli Azzurri di Roberto Mancini impegnati subito con la Germania. Quest'ultima, all'inizio di un nuovo ciclo dopo l'addio del ct Loew, parte leggermente favorita nella sfida di Bologna, con il «2» avanti a 2,32. Il successo dei padroni di casa oscilla invece tra 2,80 e 3,10. Più alta la quota del pari, che va da 3,25 a 3,45. Probabile che quella tra Italia e Germania sia una sfida con gol e spettacolo tanto che nel match del Dall'Ara è avanti il Goal, visto tra 1,63 e 1,65, mentre il No Goal è alto tra 2,03 e 2,23.Dovrebbe essere Gianluca Scamacca a partire dall'inizio con Mancini alla ricerca di un numero 9 per il prossimo corso ma soprattutto per cercare di risolvere il problema del gol: una rete dell'attaccante del Sassuolo si gioca tra 3,15 e 4,25. Alla sua sinistra dovrebbe scendere in campo Lorenzo Pellegrini: una marcatura per il capitano della Roma vale tra 5 e 6 volte la posta. Una rete di Timo Werner, che guiderà invece l'attacco ospite, è in quota tra 3 e 3,75.