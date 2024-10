Getty Images

Prosegue il programma dellacon la giornata di sabato che vede ladi Luka Modric imporsi per 2-1 sulla, che pareggia allo scadere, ma il goal viene poi annullato. Subito in campo anche, che però regalano davvero poche emozioni e la sfida termina, così, a reti bianche (0-0).In campo, poi, ladi Alvaro Morata che supera lacon un gol di Zubimendi e conquista la vetta della classifica del girone D.Vince anche ilche schianta 3-1 la- che va in rete con l'interista Zielinski - con un gran Leao, protagonista dell'azione che porta al raddoppio firmato Cristiano Ronaldo. Lanon va oltre lo 0-0 contro l'. La, invece, si impone con un netto2-0sulla Svizzera grazie alla rete di Mitrovic e all'autogol di Elvedi. La serata si conclude, poi, con la sonora vittoria della- targata Man, Marin e l'ex Genoa Dragusin - su

