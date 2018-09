Termina oggi la prima tranche di Nations League, con gli ultimi impegni delle nazionali europee: sette partite in programma alle 20.45. Oltre a Spagna-Croazia nella League A, scendono in campo per il gruppo 2 anche Islanda-Belgio, che si affrontano a Reykjavik: i padroni di casa sono reduci dalla brutta sconfitta per 6-0 contro la Svizzera capolista del girone, mentre gli ospiti arrivano dall'amichevole vinta per 4-0 contro la Scozia. Nel Gruppo 3 della League B la Bosnia di Pjanic e Dzeko, vincente in Irlanda del Nord nella prima gara, riceve a Zenica l'Austria di Alaba, al debutto nella competizione. Per la League C due gare: nel gruppo 2 si affrontano Finlandia-Estonia, con i padroni di casa vincenti contro l'Ungheria e gli ospiti sconfitti dalla Grecia nella prima gara, e proprio Ungheria-Grecia, a Budapest.

Chiude la fascia D, gruppo 2: Moldavia-Bielorussia e San Marino-Lussemburgo, con le due squadre ospiti che guidano il girone a tre punti.