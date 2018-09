Prosegue la Nations League, proseguono gli impegni delle nazionali europee. Oltre a Portogallo-Italia nella League A, scende in campo la Svezia, che sfida la Turchia per l'unica partita della League B. Poi, sempre alle 20.45, tre gare della League C, con Montenegro-Lituania, Scozia-Albania e Serbia-Romania. Infine, la League D, con Andorra-Kazakistan, Kosovo-Far Oer e Malta-Azerbaigian.