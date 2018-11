Ultima giornata dei gironi di Nations League con sette partite in programma alle 20.45 e se in Lega A la sfida tra Portogallo e Polonia non influisce sul gruppo 3 (padroni di casa primi, ospiti retrocessi), ci sono altri verdetti da scrivere.



In Lega B la Svezia cerca l'impresa contro la Russia, un largo successo per garantirsi il primo posto del gruppo 2 e la promozione in A.



Tutto da definire anche nel gruppo 4 della Lega C: la Serbia vuole blindare il primo posto battendo la Lituania già retrocessa, mentre il Montenegro ha bisogno di battere la Romania per scavalcarla al secondo posto. E' scontro diretto anche nel gruppo 1: Scozia e Israele sono appaiate al primo posto a quota 6 punti.



E' in gioco il primo posto anche nel gruppo 3 della Lega D: il Kosovo capolista ospita un Azerbaigian a caccia del colpo grosso. Il fanalino di coda Malta, invece, prova il sorpasso alle Far Oer.