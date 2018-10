Penultima giornata dedicata alla Nations League in questa sosta di ottobre, con sette partite in programma. Nella Lega A, oltre a Spagna-Inghilterra, scendono in campo anche Islanda e Svizzera nel gruppo 2, con gli "italiani" Hallfredsson, Ricardo Rodriguez, Edimilson Fernandes e Freuler.



In Lega B, la Bosnia di Pjanic e Dzeko punta alla promozione e l'Irlanda del Nord nella sfida del gruppo 3. Due sfide valide per il gruppo 2 della Lega C: Estonia-Ungheria e Finlandia-Grecia. Chiude, infine, il programma della Lega D: anche in questo caso gruppo 2, con Bielorussia-Moldavia e Lussemburgo-San Marino.