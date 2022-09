Dopo la vittoria di ieri sera dell’Italia, prosegue il quinto turno di Nations League, che si apre, alle 15 con Armenia-Ucraina, valida per il Gruppo 1 della Lega B. In serata tocca invece a Spagna e Portogallo, impegnate rispettivamente con Svizzera e Repubblica Ceca (Lega A, gruppo 2). Di seguito tutte le partite in programma.