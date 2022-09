Giornata di verdetti in Nations League, con in programma sei partite oltre a quella dell'Italia in Ungheria. Alle 20.45 va in scena Inghilterra-Germania, in una sfida che può cambiare la classifica ma non cambiare i verdetti, con gli inglesi già retrocessi e i tedeschi che al massimo possono arrivare secondi.



LEGA B - Alla stessa ora in campo anche il gruppo 3 della Lega B. Si gioca la salvezza la Romania, che attende la Bosnia già sicura della promozione. Vuole evitare di finire in C la Finlandia, che gioca in casa del Montenegro.



LEGA C E D - In campo la Georgia, che ha già vinto il girone, in casa di Gibilterra, Macedonia del Nord-Bulgaria vale il secondo posto. Per la Lega D in campo San Marino-Estonia.