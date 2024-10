Getty

Nations League LIVE: si parte alle 18 con Croazia-Scozia, poi il Portogallo di Cristiano Ronaldo e la Spagna di Morata

Redazione CM

42 minuti fa



Prosegue il programma della Nations League con la giornata di sabato che vede la Croazia di Luka Modric sfidare la Scozia alle 18. Subito in campo, poi, anche Bulgaria e Lussemburgo.



Alle 20.45, invece, scende in campo la Spagna di Alvaro Morata che affronta la Danimarca per il match valevole per il gruppo D. Spazio, poi, anche alla Polonia che ospita il Portogallo.



La Bielorussia se le vede con l'Irlanda del Nord. Completano la serata le gare tra Serbia e Svizzera, con Cipro che sfida la Romania.



https://oembed.enetscores.com/?url=https://widget.enetscores.com/FW244C526111CFFA49/ttid/9808/lng/it