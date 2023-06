Chiuso il sipario sul campionato, si scende in campo per la Nations League. Stasera partono le Final Four tra le quattro vincitrici della Lega A (accoppiate dal sorteggio): alle 20.45 si sfidano Olanda e Croazia; la vincente affronterà una tra Spagna e Italia che si sfideranno domani alla stessa ora.- Chi passa va in, le due perdenti si affronteranno nella finalina per il terzo e quarto posto in programma sempre domenica 18 alle 15.