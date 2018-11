L’Olanda prova a invertire il trend negativo contro la Francia, nella sfida di domani in Uefa Nations League. I Bleus hanno vinto gli ultimi cinque scontri diretti con gli Oranje e partono da favoriti nella sfida di domani a Rotterdam: sul tabellone 888sport.it il successo della squadra di Deschamps è proposto a 2,28, mentre i padroni di casa salgono a 3,10. La quota più alta, spiega Agipronews, è per il pareggio, dato a 3,45. Identica la media tra gol fatti e subiti per le due formazioni: quattro reti all’attivo e due al passivo, un incontro con entrambe le squadre a segno vale 1,60. Per la cronaca, l’ultima volta che l’Olanda ha battuto la Francia è stato negli Europei del 2008, quando si impose 4-1 a Berna. Lo stesso risultato nella partita di domani è dato a 61 volte la scommessa.