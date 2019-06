Dopo il Portogallo di Cristiano Ronaldo, autore ieri della magnifica tripletta che ha consentito ai lusitani di battere la Svizzera per 3-1 nella prima semifinale, la prima edizione di Nations League cerca la sua seconda finalista tra Olanda e Inghilterra, avversarie questa sera alle 20.45 all'Estadio Afonso Henriques di Guimaraes: chi vince tra la nazionale allenata da Ronald Koeman e quella allenata da Gareth Southgate raggiunge i portoghesi di Fernando Santos nella finale per il primo e secondo posto, che si terrà domenica 9 giugno alle 20.45 all'Estadio Do Dragao di Porto, mentre quella per il terzo e il quarto posto vedrà la perdente opposta alla Svizzera, sempre domenica 9 giugno alle 15 a Guimaraes.



STATISTICHE E PRECEDENTI - L'ultimo precedente tra le due squadre risale allo scorso anno, quando la formazione allenata da Gareth Southgate vinse in trasferta per 1-0 grazie alla rete di Lingard. I due allenatori, Koeman e Southgate appunto, hanno dato una certa solidità alle proprie formazioni, con gli inglesi che, dopo il deludente europeo, sono riusciti addirittura a giocarsi la semifinale del Mondiale di Russia, venendo però eliminati dalla Croazia. L'Olanda non si è nemmeno qualificata per gli europei di Francia, ma con l'ex Everton sulla panchina sembra aver trovato la quadratura giusta. Olanda-Inghilterra sarà visibile in esclusiva in diretta su Rai 3.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



OLANDA (4-3-3): Cillessen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Blind; F.de Jong, Wijnaldum, de Roon; Bergwijn, Depay, Babel.



INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Chilwell, Stones, Maguire, Walker; Rice, Barkley, Delph; Sterling, Rashford, Sancho.