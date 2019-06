Nello stadio Afonso Henriques di Guimaraes si svolge la seconda semifinale di Nations League. Siamo a Nord del Portogallo, nel distretto di Braga. Se le "promettono" Olanda e Inghilterra, che nella prima fase hanno fatto fuori chi Germania e Francia, chi Croazia e Spagna. Vittime illustri, molto illustri.



Adesso sono una contro l'altra e va ricordata una cosa. Gli inglesi arrivano dalla stagione delle quattro finaliste di Coppa, Chelsea e Liverpool vincenti. Anche se la stessa Olanda è reduce dalla stagione di quell'Ajax fantasmagorico che ha lucidato gli occhi di tutti, battendo la Juve e uscendo come è uscito contro il Tottenham.



Proprio il re del Tottenham, Harry Kane, è il dubbio della partita. Ha fatto di tutto per esserci, al Wanda Metropolitano di Madrid contro il Liverpool, ce l'ha fatta ma non ce l'ha fatta. Nel senso che la sua incidenza - al ritorno da 54 giorni di infortunio - è stata lo zero dello zero. Southgate, il ct inglese, ha detto: "E' il nostro capitano e lo vogliamo con noi, vediamo come procede il suo recupero". Kane e il suo compagno di club Alli potrebbero trovare - questa volta da compagno di nazionale - Henderson, che a Madrid ha alzato loro la Coppa in faccia.



Sei vittorie per uno e nove pareggi nei testa a testa, quanto di più equilibrato. Anche se va detto che non c'era ancora stato un match ad eliminazione diretta. Le ultime otto sono state amichevoli. Con una vittoria inglese, tre olandesi e quattro pareggi che uscirono in serie, dal 2002 al 2009. Negli ultimi undici scontri diretti sono stati soltanto quattro i no-gol. E di recente si è fatto ancora meglio, con un no-gol su cinque match. Chiarissimo quindi che, Kane o non Kane, è probabile che le due nazionali vadano in gol. La mia idea è che gli "eroi" inglesi abbiano speso troppo dal punto di vista psicofisico, preparando due finali così intense come Chelsea-Arsenal (Europa League) e Tottenham-Liverpool (Champions League). Quindi un quotone come il 7,10 dell'X primo tempo-1 finale potrebbe essere il faro nella notte del Nord portoghese.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Olanda-Inghilterra primo tempo/finale X/1 (quota 7,10).