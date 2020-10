Diciassette risultati utili consecutivi (14 vittorie e 3 pareggi) per la Nazionale italiana, che domenica 11 ottobre (ore 20.45) scende in campo in casa della Polonia per difendere il primo posto nel proprio di girone della Nations League. Per gli azzurri anche il brivido di giocare di nuovo davanti ad un vero pubblico, visto che a Danzica sono attesi circa 10mila tifosi. Non sarà comunque una partita del tutto in discesa per la squadra di Roberto Mancini visto che sulla lavagna scommesse, si legge in una nota, il segno «2» di Polonia-Italia è proposto a quota 1,93. Gli azzurri sono comunque favoriti visto che il segno «1» si gioca a 3,75, mentre il pareggio è un'opzione a 3,25. Immobile si troverà di fronte Lewandowski, avversario battuto nella sfida per la Scarpa d'Oro. Nonostante ciò c'è fiducia nei confronti delle due difese: l'«Over 2,5» è infatti bancato a 1,99, mentre il «Goal» si gioca a 1,83. Nell'altra sfida del girone la Bosnia sfida in casa l'Olanda. E' stata una settimana nera per Dzeko e compagni, che contro l'Irlanda del Nord hanno appena fallito ai rigori l'accesso alla fase finale degli europei. Una seconda brutta notizie potrebbe arrivare a breve visto che la nazionale Orange è favorita a 1,40. Tra i big match spicca Inghilterra - Belgio, con in pronostici in grande equilibrio anche se Lukaku sono un filo avanti a 2,55.