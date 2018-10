Con i campionati fermi per la sosta torna in campo la Uefa Nations League, la nuova competizione per nazionali che mette in palio quattro posti per i prossimi Europei: questa sera scende in campo il Gruppo 3 della League A, quello dell'Italia. Alle ore 20.45 presso lo Stadion Śląski di Chorzow si affrontano Polonia e Portogallo, le rivali degli Azzurri. Al momento i lusitani comandano il gruppo con 3 punti davanti a Polonia e Italia ferme a 1, ma la Nazionale di Mancini ha disputato un match in più. Sfida decisiva dunque per le sorti del girone: un'eventuale vittoria del Portogallo renderebbe quasi impossibile la conquista del primo posto, mentre quella della Polonia complicherebbe la strada per la salvezza dalla retrocessione in League B. Insomma, il risultato ideale per noi sarebbe il pareggio. Senza Cristiano Ronaldo, sulle prime pagine di tutto il mondo per il caso del presunto stupro risalente al 2009 e non convocato dal ct Fernando Santos, il Portogallo va a Chorzow a far visita alla Polonia di Brzeczek per una sfida dal forte sapore di Serie A, visti i tanti 'italiani' che militano nelle due squadre: protagonisti della sfida saranno l'ex attaccante del Milan André Silva, sette rei col Siviglia nella Liga in questo inizio di stagione, e il bomber del Genoa Krzysztof Piatek, che guida la classifica cannonieri del nostro campionato con nove gol, ma non è comunque sicuro di un posto dal primo minuto vista la concorrenza di Milik e Lewandowski.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Con il pareggio per 1-1 contro l'Italia nella prima partita della UEFA Nations League, la Polonia seconda classificata (3 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte) incontra il Portogallo capolista (3 vittorie, 5 pareggi, 2 sconfitte). In vari incontri, queste squadre hanno combattuto 11 volte dal 1976; il Portogallo è in testa con cinque vittorie (3 pareggi, 3 sconfitte), ma dopo la vittoria della Polonia nel 2006 ci sono stati tre pareggi da 90 minuti ed entrambe le squadre che hanno segnato in due occasioni. Cinque delle ultime dieci partite di entrambe le squadre hanno visto entrambe le squadre segnare (in tutte le competizioni). Quattro delle ultime cinque partite del Portogallo e tre della Polonia hanno prodotto meno di 2,5 gol.



h 20.45 Stadion Slaski (Chorzow) Polonia-Portogallo



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Polonia (4-4 2): Fabianski; Bereszynski, Glik, Bednarek, Jedrzejczyk; ielinski, Krychowiak, Klich, Kurzawa; Lewandowski, Piatek.



Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Ruben Dias, Mario Rui; Ruben Neves, William Carvalho, Pizzi; Rafa Silva, André Silva, Bernardo Silva.