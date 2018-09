All’esordio contro l’Inghilterra ha giocato una gara di carattere. Luis Enrique ha dato un buon imprinting alla Spagna, che nella Uefa Nations League ha subito impressionato per grinta e determinazione: sotto di un gol all’11’, ha pareggiato dopo appena due minuti e poi conquistato il vantaggio al 32’, chiudendo sul 2-1 finale. La prestazione delle Furie Rosse è stata un buon metro di giudizio anche secondo i bookmaker: alla vigilia della seconda gara, domani contro la Croazia, le previsioni degli analisti 888sport.it vedono la Spagna in vantaggio. Il secondo successo targato Luis Enrique è dato a 1,65, mentre è a 3,70 il pareggio. La Croazia non ha ancora giocato alcuna partita dopo l’exploit mondiale: la squadra di Zlatko Dalic è un’incognita da 5,30. Sono sei precedenti giocati fino a ora tra le due formazioni, con tre vittorie della Spagna, un pareggio e due successi croati; il finale più frequente (registrato due volte, una per la Spagna e una per la Croazia) è stato il 2-1. Nelle scommesse sul risultato esatto il 2-1 spagnolo vale 8,50, per quello croato si sale a 16 volte la posta investita.