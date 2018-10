Prosegue questa sera la Nations League, con una sfida molto interessante in programma nel gruppo 4 della Lega A: Spagna-Inghilterra, in programma alle 20.45 allo stadio Villamarin di Siviglia. La nazionale di Luis Enrique - che ha convocato gli "italiani" Albiol e Suso, si presenta da prima del girone a bottino pieno. Situazione diversa per gli uomini di Southgate - che arrivano dal pareggio per 0-0 contro la Croazia di venerdì scorso - e hanno bisogno di punti per distanziare, almeno momentaneamente, Modric e compagni, al momento appaiati a un punto in classifica.