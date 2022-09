Parte stasera l’. Tanti i verdetti da stabilire tra. Vediamo la situazione gruppo per gruppo e lega per lega.La Francia è già fuori dalla corsa per la qualificazione e, anzi, rischia ancora la retrocessione. La squadra di Deschamps è a quota 5, con l’Austria a -1. In testa è corsa a due tra Croazia e Danimarca con 10 e 9 punti a testa. Ultima giornata che prevede Austria-Croazia e Danimarca-Francia. Tutto ancora in gioco.Anche in questo gruppo tutto in ballo. Comanda il Portogallo a 10 punti, inseguito dalla Spagna a 8. L’ultimo turno prevede proprio lo scontro tra le due big per staccare il pass per le finali. A rischio retrocessione sia la Svizzera che la Repubblica Ceca con quest’ultima che deve andare a vincere fuori casa per evitare l’ultimo posto.Situazione più definita nel gruppo dell’Italia. L’Inghilterra è già retrocessa e la gara con la Germania è ormai solo un pro forma. Servirà solo a prepararsi al meglio per il Mondiale. Un solo posto da giocarsi tra Italia e Ungheria. A Budapest Mancini ha solo la vittoria come risultato utile.Ci si gioca il primo posto anche nel Gruppo 4. A contenderselo sono Olanda e Belgio, distanziate da 3 punti e in campo contro per decidere chi sarà protagonista delle Final Four. Lontane ormai Polonia e Galles che hanno racimolato solo 4 e 1 puntoEquilibrio in questo gruppo. Il primo posto e il conseguente passaggio alla Lega A se lo giocheranno Scozia e Ucraina. I primi hanno 12 punti, i secondi 10 e le due squadre si affronteranno con McGinn e compagni che avranno a disposizione 2 risultati su 3. Per la retrocessione scontro aperto tra Irlanda e Armenia, in campo con una sola lunghezza di distanza.Tutto già deciso. Israele sarà promossa dopo aver ottenuto già 8 punti. Complice l’esclusione della Russia, respirano anche Islanda e Albania nonostante rispettivamente 3 e 1 punto.Sicura della promozione anche la Bosnia. Con i loro 11 punti, Dzeko e compagni sono già certi di partecipare alla Lega A della prossima Nations League. Lottano per restare in quella B invece Montenegro, Finlandia e Romania con quest’ultimi fanalino di coda del gruppo con 4 punti a -1 dagli scandinavi.Sfida aperta tra Norvegia e Serbia. Le due squadre sono appaiate a quota 10 e si affrontano, in casa dei norvegesi, nell’ultima gara. Uno tra Haaland e Vlahovic sarà in Lega A nella prossima stagione. In lotta per non retrocedere invece Slovenia e Svezia con i primi in vantaggio di due punti a una gara dalla fine.Tutto deciso nel gruppo 1. La Turchia si è guadagnata la promozione forte dei suoi 13 punti. Si salvano Lussemburgo e Far Oer, retrocede la Lituania.Passa la Grecia che, anche se con una gara in meno, può già festeggiare. Tutto aperto per evitare la retrocessione: Kosovo, Irlanda del Nord e Cipro sono racchiuse in 1 punto.Deciso anche il gruppo 3. Lo ha vinto il Kazakistan mentre è retrocessa la Bielorussia.Sulle spalle di Kvaratskhelia, la Georgia si è guadagnata la Lega B. Retrocessione inevitabile invece per Gibilterra.All’ultimo match la Lettonia ci arriva con due punti di vantaggio sulla Moldavia. La promozione passerà dall’ultima sfida in casa di Andorra.Malta e San Marino non sono stati avversari insuperabili, l’Estonia ha vinto questo gruppo e nella prossima Nations League sarà in Lega C